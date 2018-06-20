İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli Mahmut Bilir (77) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mahmut Bilir’in cenazesi Yenidoğan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.