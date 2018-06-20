İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen Ömer Faruk Argun (71) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Faruk Argun’un cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.