İzmit Gültepe Mahallesi Başer Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Yakup Öğretmen’in eşi Selvet Öğretmen (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Selvet Öğretmen’in cenazesi Gültepe Hicret Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.