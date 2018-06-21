Kandıra Sepetçi Mahallesi Sepetçi Sakallar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Fahrettin Tekin (85) felç nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fahrettin Tekin’in cenazesi Sakallar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.