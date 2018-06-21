Mustafa Önal
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Bekirli Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Mustafa Önal (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Önal’ın cenazesi Akçaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz