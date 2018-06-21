İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Bekirli Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Mustafa Önal (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Önal’ın cenazesi Akçaova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Mezarlığında toprağa verildi.