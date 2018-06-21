İzmit Durhasan Mahallesi Durhasan Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden boyacı ustası Hüseyin Yel (67) sarılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hüseyin Yel’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.