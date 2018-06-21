Hüseyin Yel
İzmit Durhasan Mahallesi Durhasan Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden boyacı ustası Hüseyin Yel (67) sarılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hüseyin Yel’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz