Hamit Kaçar
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi adresinde ikamet eden Rabak Fabrikasından emekli 3 çocuk babası Hamit Kaçar (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hamit Kaçar’ın cenazesi Ayvalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığında toprağa verildi.
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