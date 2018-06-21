Derince Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi adresinde ikamet eden Rabak Fabrikasından emekli 3 çocuk babası Hamit Kaçar (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hamit Kaçar’ın cenazesi Ayvalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığında toprağa verildi.