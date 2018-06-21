İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden eski keresteci merhum Sefer Topçuoğlu’nun eşi Hacer Topçuoğlu (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hacer Topçuoğlu’nun cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.