Başiskele Körfez Mahallesinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Hüseyin İşeri (74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hüseyin İşeri’nin cenazesi Körfez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başiskele Mezarlığında toprağa verildi.