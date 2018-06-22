Hüseyin İşeri
Başiskele Körfez Mahallesinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Hüseyin İşeri (74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hüseyin İşeri’nin cenazesi Körfez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başiskele Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz