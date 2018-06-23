Hanife Karagöz
İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi eski muhtarlardan, merhum Ali Karagöz’ün eşi, 8 çocuk annesi Hanife Karagöz(1925) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çakırlar Camiinden alınarak Çakırlar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz