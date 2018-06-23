Haşim Eker
İzmit Zabıtan Mahallesi Turistik Sokak No.1 adresinde ikamet eden Mannesman Boru Fabrikasından emekli, 3 çocuk babası Haşim Eker(77) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Hicret Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz