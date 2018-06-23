İsmail Uğurağ
İzmit Balören Mahallesi Balören Merkez Mevkii Küme Evleri No.2 adresinde ikamet eden Sramik Fabrikasından emekli, 1 çocuk babası İsmail Uğurağ(1943) yaşlılıktan vefat etti. Cenazesi öğle namazında Balören Camiinden alınarak Balören Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz