Güngör Çiloğlu İstanbul Ümraniye ilçesinde ikamet eden emekli memur 3 çocuk babası Güngör Çiloğlu(83) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Mübeccel Bulut Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz