İbrahim Yeni Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi orman işçisi, 2 çocuk babası İbrahim Yeni(53) koha hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi Pazartesi günü(yarın) öğle namazında İzmir Kemal Paşa ilçesi Çınar Köyünde toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz