Hanife Ozman
İzmit Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi No.3 adresinde ikamet eden, eski semercilerden Burhanettin Ozman’ın eşi, 2 çocuk annesi Hanife Ozman(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Sapanca’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz