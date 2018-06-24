Fatma Köse Derince Yenikent Mahallesi Neşe Sokak No.8 adresinde ikamet eden özel şirketten emekli Asım Köse’nin eşi, 2 çocuk annesi Fatma Köse(54) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Trabzon Beşikdüzü’nde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz