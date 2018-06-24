Fatma Öz
Sepetçi Mahallesi Karaağaçoğlu Mevkii Küme Evleri No.8 adresinde ikamet eden, Çiftçi merhum Servet Öz’ün eşi, çiftçi Halil Öz ile birlikte 4 çocuk annesi Fatma Öz(90)yaşlılıktan vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sepetçi Köyü Karaçoğlu Mahalle Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz