Hatice Köse
İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Ahmet Köse’nin eşi Hatice Köse (73) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hatice Köse’nin cenazesi Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz