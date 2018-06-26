İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Ahmet Köse’nin eşi Hatice Köse (73) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hatice Köse’nin cenazesi Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.