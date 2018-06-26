Nuriye Öztürk
Derince Tahtalı Mahallesi Omurlar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden kasap merhum Selahattin Öztürk’ün eşi Nuriye Öztürk (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nuriye Öztürk’ün cenazesi Omurlar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Omurlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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