İzmit Hacıhızır Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden İzmit’in tanınmış esnaflarından Fevzi Derin (75) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fevzi Derin’in cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.