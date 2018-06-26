İzmit Tepeköy Mahallesi Tepeköy Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Şerafettin Gülmez’in eşi Ayşe Gülmez (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ayşe Gülmez’in cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığında toprağa verildi.