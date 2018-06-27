İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bedesten Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Recep Avcı’nın eşi Kadriye Avcı (67) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve eski milli futbolcu Koray Avcı ile birlikte 3 çocuk annesi olan Kadriye Avcı’nın cenazesi Akşemsettin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.