Cemal Varol
İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Cemal Varol (71) şizofren nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cemal Varol’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz