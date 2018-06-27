İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Cemal Varol (71) şizofren nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cemal Varol’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.