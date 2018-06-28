İzmit Karaabdülbaki Mahallesi Karaabdülbaki Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Halil Öztürk (86) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Halil Öztürk’ün cenazesi Karaabdülbaki Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaabdülbaki Mezarlığında toprağa verildi.