Salih Küçük
İzmit Kadıköy Mahallesi Kalyoncu Sokak adresinde ikamet eden Devlet memuru Salih Küçük (87) yaşlılık nedeniye vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Salih Küçük’ün cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz