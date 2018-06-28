İzmit Kadıköy Mahallesi Kalyoncu Sokak adresinde ikamet eden Devlet memuru Salih Küçük (87) yaşlılık nedeniye vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Salih Küçük’ün cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.