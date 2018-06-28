İzmit 28 Haziran Mahallesi Üstünlük Sokak adresinde ikamet eden SKG emeklisi merhum Mürvet Deşat’ın eşi Fikriye Deşat (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Antrenör Agim Deşat ile birlikte 5 çocuk annesi olan Fikriye Deşat’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.