İzmit Erenler Mahallesi Tepe Üstü Sokak adresinde ikamet eden inşaat işçisi Ali Osman Yalçın (65) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Bekar olan Ali Osman Yalçın’ın cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.