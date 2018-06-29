Sabri Önen
İzmit Kadıköy Mahallesi Atan Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Sabri Önen (59) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sabri Önen’in cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz