İzmit Kadıköy Mahallesi Atan Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Sabri Önen (59) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sabri Önen’in cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.