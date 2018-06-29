İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden sanayide presçi olarak çalışan Halit Kahraman (60) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Halit Kahraman’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.