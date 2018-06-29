Günay Sarıyıldız
Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi 3020.Sokak adresinde ikamet eden emekli deniz astsubayı Tufan Sarıyıldız’ın eşi Günay Sarıyıldız (57) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çoxuk annesi olan Günay Sarıyıldız’ın cenazesi Nevşehir’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz