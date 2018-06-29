Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi 3020.Sokak adresinde ikamet eden emekli deniz astsubayı Tufan Sarıyıldız’ın eşi Günay Sarıyıldız (57) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çoxuk annesi olan Günay Sarıyıldız’ın cenazesi Nevşehir’de toprağa verildi.