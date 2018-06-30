Fahriye Çetin Akdoğan
İzmit Topçular Mahallesi Bedenler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Halil Çetin’in eşi Fahriye Çetin (79) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı olan Fahriye Çetin Akdoğan’ın cenazesi Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz