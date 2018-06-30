İzmit Topçular Mahallesi Bedenler Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Halil Çetin’in eşi Fahriye Çetin (79) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı olan Fahriye Çetin Akdoğan’ın cenazesi Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.