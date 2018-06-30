İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden Cumhuriyet Savcısı merhum Hüseyin Tarhan’ın eşi Mebrure Sevim Sürsal Tarhan (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk anesi olan Mebrure Sevim Sürsal Tarhan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.