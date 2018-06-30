Mebrure Sevim Sürsal Tarhan
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi adresinde ikamet eden Cumhuriyet Savcısı merhum Hüseyin Tarhan’ın eşi Mebrure Sevim Sürsal Tarhan (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk anesi olan Mebrure Sevim Sürsal Tarhan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz