İzmit Emirhan Köyü Hasanoğlu Mahallesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi Kazım Aslan’nın eşi Sabriye Aslan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sabriye Aslan’ın cenazesi Hasanoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.