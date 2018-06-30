Sabriye Aslan
İzmit Emirhan Köyü Hasanoğlu Mahallesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi Kazım Aslan’nın eşi Sabriye Aslan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sabriye Aslan’ın cenazesi Hasanoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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