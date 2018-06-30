İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden emekli ayakkabıcı ustası Ahmet Açıkgöz (77) safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Açıkgöz’ün cenazesi Piroğlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.