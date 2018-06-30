Nurcan Kara
Derince Çavuşlu Köyünde ikamet eden emekli din görevlisi merhum Ali Kara’nın eşi Nurcan Kara (71) parkinson nedeniyle vefat etti. S.S Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Kara ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nurcan Kara’nın cenazesi Çavuşlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz