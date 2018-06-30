İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Mustafa Arslan’ın eşi Ayşe Arslan (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Arslan’ın cenazesi Hicret Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.