İzmit Cedit Mahallesi Yeşil Yaprak Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İsmail Özdemir (77) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İsmail Özdemir'in cenazesi Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.