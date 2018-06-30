İsmail Özdemir
İzmit Cedit Mahallesi Yeşil Yaprak Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İsmail Özdemir (77) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İsmail Özdemir'in cenazesi Cumhuriyet Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz