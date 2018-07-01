Başiskele Yeşikent Mahallesinde merhum emekli maden işçisi merhum Hasan Uzunboy’un eşi Ayşe Uzunboy (86) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Ayşe Uzunboy’un cenazesi Pazartesi günü Zonguldak’ta toprağa verilecek.