Ayşe Uzunboy vefat etti
Başiskele Yeşikent Mahallesinde merhum emekli maden işçisi merhum Hasan Uzunboy’un eşi Ayşe Uzunboy (86) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Ayşe Uzunboy’un cenazesi Pazartesi günü Zonguldak’ta toprağa verilecek.
- Doğum:01 Nis 1932 - 01 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz