İzmit Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Merkez mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Halil Kılıçaslan’ın eşi Emine Şerife Kılıçaslan (88) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Şerife Kılıçarslan’ın cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Mezarlığında toprağa verildi.