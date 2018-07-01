Emine Şerife Kılıçaslan vefat etti
İzmit Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Merkez mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Halil Kılıçaslan’ın eşi Emine Şerife Kılıçaslan (88) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Şerife Kılıçarslan’ın cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Oca 1930 - 01 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz