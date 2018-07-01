Fazile Arslan vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden esnaf merhum Ahmet Arslan’ın eşi Fazile Arslan (82) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Fazile Arslan’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Oca 1936 - 01 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz