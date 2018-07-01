İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden esnaf merhum Ahmet Arslan’ın eşi Fazile Arslan (82) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Fazile Arslan’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.