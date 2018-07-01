Nurettin Gök vefat etti
İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 114. Sokak adresinde ikamet eden emekli Milli Eğitim Müfettişi Nurettin Gök (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Gök’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Nis 1947 - 01 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz