İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi 114. Sokak adresinde ikamet eden emekli Milli Eğitim Müfettişi Nurettin Gök (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Gök’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.