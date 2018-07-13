Aliye Erman vefat etti
İzmit Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi 16. Ada adresinde ikamet eden mobilya imalatçısı Şaban Ermanın eşi Aliye Erman (66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aliye Erman’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 13 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz