İzmit Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi 16. Ada adresinde ikamet eden mobilya imalatçısı Şaban Ermanın eşi Aliye Erman (66) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aliye Erman’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.