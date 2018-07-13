Kandıra Karadivan Aydınlık Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hüseyin İlaslan’ın eşi Kadriye İlaslan (92) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye İlaslan’ın cenazesi Karadivan Aydınlık Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadivan Mezarlığında toprağa verildi.