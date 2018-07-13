Kadriye İlaslan vefat etti
Kandıra Karadivan Aydınlık Mahallesinde ikamet eden çiftçi Hüseyin İlaslan’ın eşi Kadriye İlaslan (92) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye İlaslan’ın cenazesi Karadivan Aydınlık Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadivan Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 13 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz