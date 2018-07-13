Mehmet Cemal Bursalı vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi Çınar Apartmanı adresinde ikamet eden Seka Devlet Hastanesinden emekli Op. Dr. Mehmet Cemal Bursalı (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Cemal Bursalı’nın cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi
- Doğum:01 Tem 2018 - 13 Tem 2018
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz