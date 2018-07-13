İzmit Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi Çınar Apartmanı adresinde ikamet eden Seka Devlet Hastanesinden emekli Op. Dr. Mehmet Cemal Bursalı (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Cemal Bursalı’nın cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi