İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi Baycan Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Yaşar Uzuner (70) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Uzuner’in cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.