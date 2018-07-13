Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden Ziraat Müdürlüğünden emekli merhum Hüseyin Akgül’ün eşi Şerife Akgül (94) beyin kanaması vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Şerife Akgül’ün cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.