Şerife Akgül vefat etti
Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden Ziraat Müdürlüğünden emekli merhum Hüseyin Akgül’ün eşi Şerife Akgül (94) beyin kanaması vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Şerife Akgül’ün cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 13 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz