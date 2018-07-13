İzmit Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesin Yolu Ayçiçeği Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Zeki Satır’ın eşi Nüveyde Satır (66) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Nüveyde Satır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.