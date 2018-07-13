Nüveyde Satır vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesin Yolu Ayçiçeği Sokak adresinde ikamet eden Petkim’den emekli Zeki Satır’ın eşi Nüveyde Satır (66) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Nüveyde Satır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 13 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz