Feramüz Divriklioğlu vefat etti
İzmit Şirintepe Mahallesi Nazım Sokak No.43 adresinde ikamet eden emekli memur, 4 çocuk babası FeramüzDivriklioğlu(73) zatürre hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Şirintepe Merkez Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi
- Doğum:01 Tem 2018 - 15 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz