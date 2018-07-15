Nazire Orhan vefat etti
İzmit Körfez Mahallesi Ahmet Gül Sokak No.3 adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Şevket Orhan’ın eşi, 2 çocuk annesi Nazire Orhan(80) kalp krizi nedeniyle vefat etti Cenazesi öğle namazında 42 Evler Camiinden alınarak Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 15 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz