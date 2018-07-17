İzmit Çavuşoğlu Köyü’nde ikamet eden eski traktör tamircisi Hasan İnçika (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan İnçika’nın cenazesi Çavuşoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.