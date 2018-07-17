Hasan İnçika vefat etti
İzmit Çavuşoğlu Köyü’nde ikamet eden eski traktör tamircisi Hasan İnçika (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan İnçika’nın cenazesi Çavuşoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Doğum:01 Tem 2018 - 17 Tem 2018
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz